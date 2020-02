Auto schießt bei Salzgitter-Bad über die Leitplanke in Graben

Salzgitter-Bad. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag an den Auf- und Abfahrten der B 248.

Der Grund eines nicht alltäglichen Unfalls auf der Bundesstraße 248 und den Ab- und Auffahrten bei Salzgitter-Bad gibt der Polizei Salzgitter noch Rätsel auf. Am Samstag gegen 15.40 Uhr kam in Salzgitter-Bad nach Angaben von Polizeikommissar Henning Stremmel der 78-jährige Fahrer eines Autos von der Abfahrt Nord-Süd-Straße und fuhr quer über die Braunschweiger Straße direkt zur Auffahrt in die Altstadt. Dabei geriet er in der Auffahrt auf die Leitplanke, über die er mit seinem Fahrzeug in die Böschung katapultiert wurde. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden und kam zur Beobachtung in Krankenhaus. Das Fahrzeug musste aus dem Randbereich geborgen werden.