Salzgitteraner Grüne feiern 40. Geburtstag

Die Grünen in Salzgitter waren Frühstarter. „Ihr habt euch bereits“, erinnerte der Grünen-Landtagsabgeordnete und Festredner Stefan Wenzel am Freitagabend, „in Salzgitter am 18. Dezember 1979 zur Wahl der Delegierten für die Bundesversammlung am 12. und 13. Januar 1980 getroffen.“ Mehr als 50 Mitglieder und Gäste der Salzgitteraner Grünen feierten vier Jahrzehnte später in der Fredenberger-Begegnungsstätte „Brücke“ die Gründung des...