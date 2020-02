Ringelheimer Schüler jubeln über ihren Sport-Oszkar

Die Grundschule Ringelheim hat die Sport-Oszkar-Trophäe des Kindernetzwerkes United Kids Foundations bekommen. In der Pausenhalle übergab Steffen Krollmann, Botschafter des Kindernetzwerks United Kids Foundations und Leiter der Direktion Salzgitter der Volksbank BraWo, den anwesenden Kindern, Sportlehrerin Andrea Westermann und Schulleiterin Karin Schilling die Trophäe.

320 Schüler stellten sich, wie es in einer Mitteilung heißt, im September vergangenen Jahres einer sportlichen Herausforderung. Mit je 20 Schülern nahmen 13 Schulen aus Salzgitter sowie drei aus Peine am Sport-Oszkar-Festival teil. Die dabei verloste Trophäe stand das erste Schulhalbjahr in der Grundschule Thiede, ehe sie jetzt für das zweite Schulhalbjahr an die Grundschule Ringelheim ging. „Die Kinder hatten vergangenes Jahr beim Sport-Oszkar einen Riesenspaß. Sie waren auf den heutigen Tag sehr gespannt und konnten es kaum erwarten, den Pokal in unserer Schule zu sehen. Und obwohl wir ihn im nächsten Schuljahr wieder abgeben müssen, freuen wir uns jetzt schon alle auf den nächsten Sport-Oszkar”, sagte Sportlehrerin Andrea Westermann.

Der Sport-Oszkar wird seit 2010 für Grundschulen in der Region angeboten und ist ein Bewegungsfestival der Volksbank-BraWo-Stiftung. Die Premiere des besonderen Sportfestes fand in Salzgitter statt. Mittlerweile wird es auch an den Standorten Braunschweig, Gifhorn und Wolfsburg ausgerichtet. Hierbei müssen die Kinder einen umfangreichen Parcours bewältigen. Bei den Stationen gilt es Geschicklichkeits-, Lauf- und Wurfübungen zu absolvieren. Den Abschluss und Höhepunkt des sportlichen Vormittags bildet jeweils eine Staffel, an der alle Kinder beteiligt sind. „Mit dem Sport-Oszkar haben es die Volksbank-BraWo-Stiftung und United Kids Foundations geschafft, allen Kindern der Region einen außerschulischen Höhepunkt anzubieten. Das Konzept, den Kindern Bewegung durch Spaß näherzubringen, ist ein voller Erfolg“, sagt Krollmann. Der Kampf gegen Bewegungsmangel zählt zu den vorrangigen Zielen der Ausrichter. Deswegen sind die teilnehmenden Grundschulen aufgefordert, insbesondere Kinder in die Teams zu berufen, die neben Schule und anderen Verpflichtungen nicht die Zeit finden, sich aktiv in einen Sportverein einzubringen. Auf Leistungsdruck wird verzichtet. Auch kommt es nicht zu einer Siegerehrung. Die beiden Schulen je Standort, die am Ende jeweils für ein Halbjahr den großen, stählernen Wanderpokal in ihre Pausenhalle stellen dürfen, werden ausgelost.

In Salzgitter starteten: Grundschule Altstadtschule, Grundschule Am Fredenberg, Grundschule Am Sonnenberg, Grundschule Am Ziesberg, Grundschule An der Wiesenstraße, Grundschule Dürerring, Grundschule Lichtenberg, Grundschule Ringelheim, Grundschule St. Michael, Grundschule Steterburg, Grundschule Thiede, Kranichdammschule, Grundschule Eichendorffschule, Grundschule Elbe, Grundschule Hainwaldschule Vöhrum, Grundschule in der Südstadt.