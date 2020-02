Niere kaputt, Ehe kaputt – Theater mit Stars in Salzgitter-Bad

Rund 700 Zuschauer in der restlos ausverkauften Aula des Gymnasiums in Bad hängen schnell an den Lippen des vierköpfigen, hochkarätig besetzten Ensembles. Allen voran der ehemalige Tatort-Kommissar Dominic Raacke und die ebenso bekannte TV- und Filmschauspielerin Katja Weitzenböck.