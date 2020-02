Propstei-Orgeltag feiert Premiere

Susanne Diestelmann (von links), Propsteikantorin Carmen Winkler und Orgeldozentin Friederike Werner-Kriatchko bereiten den 1. Lebenstedter Propstei-Orgeltag unter der Überschrift "Zu Besuch bei einer Königin" vor. Ein Ziel ist es, dem angestaubten Image der Orgel etwas entgegenzusetzen. Das Foto zeigt die drei Frauen in der Stiftskirche Steterburg, die über eine besonders schöne Orgel verfügt. Der Orgeltag selbst wird am 21. März von 10 bis 18 Uhr in der St. Andreas-Kirche in Lebenstedt stattfinden. Zielgruppe sind Kinder und Erwachsene im Alter von 6 bis 99 Jahren. Der Eintritt ist frei.