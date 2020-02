Einmal rund um den See

Tun Sie es mir gleich und brechen Sie auf zu einem entspannten Start in den Tag am See.

Vor einigen Tagen bin ich früh „aus dem Bett gefallen“ und habe die Gelegenheit genutzt, zu Fuß eine Runde um den Salzgittersee zu drehen – um mir bei der Gelegenheit auch einmal einen Eindruck von der neuen Seebeleuchtung zu verschaffen. Grundsätzlich eine gute Sache, wenngleich an meinem „Testtag“ um kurz vor 7 Uhr kaum jemand seine Kreise um Salzgitters beliebtes Naherholungsgebiet zog. Außer: jede Menge Vögel. Die Morgengrüße von Krähen, Enten und Singvögeln hatten fast sogar etwas meditatives. Sogar einen Specht hörte ich klopfen. Das Aufwachen der Natur und die Ruhe waren wirklich schön – besonders schön war es allerdings erst, als das Tageslicht zunahm, die Beleuchtung sich ausschaltete und ich richtig weit über den See blicken konnte. Dabei entdeckte ich übrigens auch, dass es neben mir noch zahlreiche weitere Spaziergänger, Jogger und Radfahrer zur frühen Morgenstund an den See zog. Wenn sie also diese Zeilen lesen und gerade „aus dem Bett gefallen“ sein sollten: Tun Sie es mir gleich und brechen Sie auf zu einem entspannten Start in den Tag am See.

