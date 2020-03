Lisa Falkenrick gibt Seniorenkreisleitung in Wartjenstedt ab

Sie übergab die Verantwortung in jüngere Hände, heißt es in der Mitteilung. Im Januar 1985 traf sich der Kreis erstmals in der Alten Schule, dem Gemeinderaum der Kirchengemeinde Wartjenstedt. Damals fehlten Stühle und Geschirr. Jedes Mitglied des neuen Seniorenkreises musste also Teller, Tasse und Untertasse zum Kaffeetrinken selber mitbringen. Und doch trafen sich in jenen Zeiten fast 40 Frauen und Männer, heißt es weiter. Die Zeiten hätten sich geändert, aber die Seniorenkreisleiterin sei geblieben.

Pfarrer Matthias Bischoff habe den Abschieds-Gottesdienst unter das Wort von 1. Mose 12,2 gestellt : „Ich will dich segnen … und du sollst ein Segen sein.“ Abschied falle nie leicht. „Abschiede bedeuten eine neue Verortung für die, die bleiben, und auch für die, die sich verändern“, wird er zitiert. Die Dankbarkeit der Gemeinde für die so lange und so gern geleistete Arbeit könne kaum ausgedrückt werden. Der Seniorenkreis sei neben dem Kindergottesdienst das Aushängeschild der kleinen Kirchengemeinde. Zum Glück bleibe Lisa Falkenrick dem Seniorenkreis als normales Mitglied erhalten. Mit Spannung erwarte der Pfarrer, wo sie nun ihren Platz am Tisch finden wird.

Immerhin bestehe für sie weiterhin die Hoffnung, dass nach dem Abschied von der Leitung endlich mal ein Sieg beim „Lauswürfeln“ gelinge. Dies sei etwas, auf das Lisa Falkenrick seit mehr als 20 Jahren warte.

Nach der Predigt wurde Lisa Falkenrick von Kirchenvorstand und Pfarrer gesegnet. Geehrt wurde zudem Rosemarie Pfingst für ihre jahrzehntelange Mitarbeit. Schließlich wurde Doris Bode für ihre neue Aufgabe als Leiterin der Seniorenrunde eingesegnet. Bei einem Kaffeetrinken gab es Grußworte benachbarter Seniorenkreise.