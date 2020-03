So was aber auch: Was ist mir nur eingefallen, als ich am Mittwochvormittag mit meinem Auto die Landstraße befuhr? Diese Frage schien mir jedenfalls ein sehr stolzer Fasan stellen zu wollen, als er auf dem Asphalt stolzierend sein Federkleid zur Schau trug. Je langsamer ich wurde, um das schöne Tier nicht zu überfahren, um so gemächlicher trottete der männliche Fasan auf der Straße herum. Für einen Moment dachte ich, eine Vollbremsung einleiten zu müssen – immerhin fuhr hinter mir niemand – doch dann raste der Vogel über die Straße auf das nahe gelegene Feld – um mich von dort aus verdutzt anzuschauen. Hätte nur noch gefehlt, dass er mir hinterherwinkt...

Diskutieren Sie auf Facebook unter Salzgitter Zeitung oder mailen Sie an