Einbrecher erbeuten in Salzgitter Geld und Elektronik

Engelnstedt. Das Ziel von Einbrechern war eine Werkstatt auf der Gustav-Hagemann-Straße in Engelnstedt. Die Täter hebelten laut Polizei eine Tür auf.

Sie durchsuchten mehrere Behältnisse und erbeuteten schließlich Bargeld. Der Schaden liege bei mindestens 2500 Euro. Die Tatzeit lag laut Polizei zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.20 Uhr. Eingebrochen worden sei zudem am Mittwoch zwischen 12 und 21 Uhr in eine Wohnung auf der Werrastraße in Salzgitter-Bad. Der Schaden liege im vierstelligen Eurobereich. Auch hier sei die Tür aufgebrochen worden. Gestohlen worden seien elektronische Artikel im Wert von etwa 1200 Euro.