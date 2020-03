Zu den Schrecken meiner Fahrschulzeit gehört der „Opa mit Hut“, vor dem jeder Fahrlehrer warnte. Besagter Opa konnte nämlich abrupt unvorhersehbare Fahrmanöver ausführen, die einen als Hintermann in die Bredouille brachten: blinkte nicht, entschied sich im letzten Moment um, guckte nicht auf den Verkehr und sowas. Deshalb galt beim Anblick eines Opas mit Hut am Steuer: immer Abstand, immer defensiv fahren, und gut gucken. Ich bin ein bisschen traurig, denn den Opa mit Hut gibt es irgendwie nicht mehr, jedenfalls nicht mehr hinterm Steuer eines Autos. Und es gibt kein so beeindruckend zuverlässiges äußeres Kriterium mehr für Menschen, die quasi zu Rumpelstilzchen im Verkehr werden könnten. Adieu, Opa mit Hut!

