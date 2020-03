Spannender Thriller in Salzgitter-Bad um Schuld und Sühne

Mit einem brillanten Kammerspiel zweier Protagonistinnen begeisterte die Jugendbühne der Theatergruppe Salzgitter-Bad am Freitag- und Samstagabend in der an beiden Tagen ausverkauften Kniestedter Kirche. Der spannende Psychothriller „Zeit heilt keine Wunden" aus der Feder von Sarah Broser, die auch...