Autofahrer rammt in Salzgitter-Bad Wagen und flieht

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag um 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Straße Am Pfingstanger. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 59-Jährige aus Salzgitter mit ihrem Auto ausparken, als es krachte. Der Fahrer eines anderen Wagen rammte sie, fuhr aber achtlos weg. Am...