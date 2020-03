Corona: Mehr Verdachtsfälle in Salzgitter – Bäder geschlossen

Bei Redaktionsschluss gab es laut Stadtverwaltung weiterhin zwei bestätigte Fälle der Corona-Infektion in Salzgitter. Angestiegen ist derweil die Zahl der Verdachtsfälle. Es handelt sich um insgesamt 27 Fälle, die in Abklärung sind. Die Bürger befinden sich in häuslicher Quarantäne. Weitere 27 Kontaktpersonen sind ebenfalls in Quarantäne. Wie die Stadt weiter mitteilt, bleiben das Thermalsolbad in Salzgitter-Bad, das Stadtbad in...