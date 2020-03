Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an.

39-Jähriger setzt in Salzgitter-Bad Mofa in Brand

Eine Zeugin hat am Sonntagabend in der Erikastraße gegen 20.30 Uhr einen 39-Jährigen unter Alkoholeinfluss stehenden Mann beobachtet, wie dieser offenbar vorsätzlich ein Mofa angezündet hat. Das Fahrzeug brannte laut Polizeibericht komplett nieder. Ein angrenzender Wagen wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Der von der Polizei angetroffene Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.