Spielplätze und Deponie in Salzgitter dicht, Müllabfuhr läuft

In Salzgitter sind sieben (gestern: fünf) Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Zehn Bürger gelten als Verdachtsfälle. Sie und 33 Kontaktpersonen befinden sich daheim in Quarantäne. Die Stadtverwaltung hat gemäß den Vorgaben des Landes und Bundes weitere Verbote verfügt, um die Ausbreitung des Virus’ zu verhindern.

Das betrifft Imbisse und Restaurants

Oberbürgermeister Frank Klingebiel mahnt laut Pressemitteilung dringend zur Einhaltung der Vorgaben für Restaurants und der Anordnung zur Schließung von Geschäften. Klingebiel: „Angesichts des sich weiter ausbreitenden Coronavirus ist jede Bürgerin und jeder Bürger mitverantwortlich, die erlassenen Maßnahmen umzusetzen. Ich fordere Inhaberinnen und Inhaber von Restaurants und Imbissen dringend auf, für die notwendigen und von mir per Allgemeinverfügung angeordneten Tischabstände zu sorgen sowie sich an die geänderten Schließzeiten zu halten.“

Diese Einrichtungen müssen schließen

Derzeit schließen müssen zum Beispiel Bars, Clubs, Kulturzentren, Diskotheken, Kneipen, Museen, Freizeiteinrichtungen, Spielhallen, Wettanahmestellen, Bordelle, Sportanlagen, Saunen und Fitnessstudios. Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel wie auch der kommunale Ordnungsdienst werden vermehrt unangekündigte Kontrollen durchführen, heißt es weiter. Besonders wichtig sei auch, dass das Nutzungsverbot von Spielplätzen eingehalten werde. Klingebiel: „Ich appelliere an Eltern, mit ihren Kindern zu Hause zu bleiben. Je strikter dieses Gebot jetzt eingehalten wird, je schneller können wir die vielen Spielplätze unserer Stadt wieder nutzen.“

Deponie Diebesstieg für Privatanlieferungen geschlossen

Der Betrieb der Deponie Diebesstieg wird ab Freitag, 20. März, für private Anlieferungen geschlossen. Gewerbliche Anlieferungen müssen mit einer Anlieferungserklärung mit Firmenstempel erfolgen. Bis auf weiteres bleibt die Deponie zu den Winteröffnungszeiten (Montag bis Freitag, 7.30 bis 16.30 Uhr, und Samstag, 8 bis 13 Uhr) für den genannten Anlieferungsverkehr geöffnet. Anlieferungen aus anderen Gebietskörperschaften sind nicht möglich. Gefahrstoffe aus Privathaushalten können derzeit nicht angenommen werden. Eine Anlieferung von Tierkörpern auf der Deponie kann nach Bedarf per Mail an: abfallberatung@stadt.salzgitter.de abgesprochen werden. Ob die Termine des Schadstoffmobils stattfinden, wird derzeit geprüft.

Die Müllabfuhr bleibt gewährleistet

Die Aufrechterhaltung der Rest- und Bioabfallabfuhr kann gewährleistet werden, heißt es weiter. Die Standplätze für Wertstoffe wie Glas, Altpapier und Altkleider sollten nur noch im Notfall genutzt werden. Nach heutigem Stand werden Papiertonnen noch regulär geleert. Falls es zu weiteren Engpässen kommt, wird die Papiersammlung bei Haushalten und im Gewerbe eingestellt. Weiterhin wurde die Sperrmüllabfuhr inklusive der Termine für Sperrmüllcontainer eingestellt. Bestehende Termine für den Monat März 2020 werden voraussichtlich eingehalten. Anträge für die Änderung von Behältern werden vorerst nicht mehr bearbeitet. Bei Verlust oder defekten Behältern wird Ersatz oder die Reparatur durch den SRB gewährleistet.

Die Ausgabe von gelben Säcken ist aufgrund der geschlossenen Ausgabestellen derzeit nur eingeschränkt möglich. Am Freitag, 20. März, werden deshalb gelbe Abfallsäcke vor dem Rathaus ausgegeben. Weitere Ausgabestellen für Gelbe Säcke (Stand 20. März): Lebenstedt: Südstellenapotheke, Am Schölkegraben 38, und „Aust – Der nette Laden“, Wildkamp 26 (EKZ); Lichtenberg: HEM-Tankstelle, Burgbergstraße 32; Ringelheim: Schlossapotheke, Goslarsche Straße 50; Thiede: Alte Apotheke, Frankfurter Straße 56, und Lindenapotheke, Am Sternkamp. Weitere Ausgabestellen werden in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Aktuelle Meldungen dazu finden Sie unter: www.salzgitter.de.

Einschränkungen auch bei Beerdigungen

Bei den Beerdigungen auf den Friedhöfen der Stadt gibt es ebenfalls Einschränkungen. Im Interesse der Besucherinnen und Besucher von Beerdigungen gilt, dass diese nur im Freien mit maximal 50 Personen stattfinden. Die Friedhofskapellen sind ab sofort geschlossen.

Der SRB-Standort Korbmacherweg in Lebenstedt ist für Publikumsverkehr geschlossen. Der SRB ist zu den Sprechzeiten per E-Mail (srb@stadt.salzgitter.de) und telefonisch erreichbar. Friedhofsangelegenheiten: (05341) 839-3417 oder -3952. Abfallberatung: (05341) 839-3741.

Hier gibt es aktuelle Informationen der Stadt

Alle aktuellen Meldungen dazu gibt es auf der Internetseite der Stadt unter www.salzgitter.de. Die derzeit gültigen Allgemeinverfügungen stehen dort zum Download bereit.

.