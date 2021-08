Coronazahlen in Salzgitter

Coronazahlen in Salzgitter Corona: Inzidenz in Salzgitter steigt deutlich auf über 68

Die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus ist seit Ende Juni die dominierende Virus-Variante in Deutschland. Ihr Anteil beträgt laut Robert-Koch-Institut mittlerweile 74 Prozent. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg derweil auf 8,0.

Beschreibung anzeigen

Salzgitter. Die Inzidenz in Salzgitter steigt massiv an. Damit ist Salzgitter nicht nur in der Region, sondern bundesweit die Stadt mit der höchsten Inzidenz.