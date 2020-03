Die Innenstadt von Lebenstedt ist ungewöhnlich unbelebt. Die Stadt kündigt Hilfe für die Geschäfte und andere Unternehmen an.

Salzgitter. Die Wirtschaftsförderung der Stadt berät Firmen in Salzgitter über Zuschüsse und Steuererleichterungen.

Hilfe für Salzgitters Wirtschaft in der Corona-Krise

Das Coronavirus und dessen Auswirkungen in Deutschland wirft viele, teils existenzielle Fragen bei Unternehmen auf, die Verantwortung für ihre Geschäfte und Mitarbeiter haben. Oberbürgermeister Frank Klingebiel teilt dazu mit: „Jetzt ist es wichtig, Unternehmen, die unverschuldet durch die Corona-Pandemie in eine finanzielle Notlage, zum Teil sogar in existenzielle Schieflage geraten sind, unverzüglich und pragmatisch zu unterstützen.“

Entlastung bei Steuerzahlungen für Unternehmen

Die Stadt Salzgitter hat auf Grundlage der freiwilligen Handlungshinweise der Bundesregierung ein kommunales Steuerhilfspaket geschnürt. Auf Antrag werden Stundungen ohne Berechnung von Stundungszinsen bis zum 31. Dezember 2020 genehmigt, soweit der Steuerpflichtige die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf seine Situation und das Ausmaß darstellt. Ebenfalls werden auf Antrag Vorauszahlungen ohne Belege angepasst. Vollstreckungsmaßnahmen können auf Antrag bis zum 31. Dezember 2020 aufgeschoben werden. Säumniszuschläge werden dann für den Zeitraum 13. März 2020 bis 31. Dezember 2020 nicht berechnet. Fragen dazu beantwortet Fachdienstleiter Uwe Friemel: uwe.friemel@stadt.salzgitter.de oder (05341) 8393353.

Zuschüsse und weitere Hilfen für die Wirtschaft von Bund und Land

Zahlreiche Unternehmen haben in der vergangenen Woche Kurzarbeitergeld beantragt. Auch andere Kosten müssen gedeckt werden. Die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH (WIS) berät Unternehmen und Selbständige über die umfangreiche Hilfspakete von Bund und Land. Der niedersächsische Landtag hat am Mittwoch einem 4,4 Milliarden schweren Hilfsprogramm für die Wirtschaft zugestimmt. Erster Teil davon ist das Zuschussprogramm „Niedersachsen-Soforthilfe Corona“. Es richtet sich an gewerbliche Unternehmen, Solo-Selbständige und Angehörige freier Berufe wie beispielsweise Künstler. Die Gewährung der Soforthilfe erfolgt durch die NBank. Diese Mittel können über das Internetportal der NBank beantragt werden.

Eine weitere Hilfe des Landes Niedersachsen gewährt das Programm Niedersachsen-Liquiditätskredit. Gefördert werden Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere gewerbliche Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro. Vorgesehen sind diese Mittel zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit und zur Finanzierung von Betriebsmitteln. Es handelt sich um einen Kredit in einer Höhe zwischen 5000 und 50.000 Euro, der zwei Jahre zins- und tilgungsfrei ist und eine Laufzeit von 10 Jahren hat.

Besonders an beiden Zuschuss- und Liquiditätskreditprogrammen des Landes Niedersachsen ist, dass die Hausbank nicht eingebunden werden muss und die NBank eine schnelle Bearbeitung zusagt.

Zusätzlich hat das Bundeskabinett Fördermittel freigegeben und damit das Angebot der Landesregierung erweitert. In Kürze stellt der Bund ein Förderprogramm für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen bis zehn Beschäftigte zur Verfügung. Über die Förderung können bis zu 15.000 Euro beantragt werden. Auch dieser Zuschuss wird nach Beschäftigtenzahl gestaffelt sein.

Die Ansprechpartner bei der Wirtschaftsförderung Salzgitter

Klingebiel: „Unsere städtische Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft bietet den Salzgitteraner Unternehmen pragmatische Hilfe sowohl bei der Sondierung als auch bei der Antragstellung der Landes- und Bundeshilfen an.“

Die Ansprechpartner der WIS:

- Für Unternehmen, Selbständige, Solo- und Kleinstunternehmer: Nathalie Hauer, nathalie.hauer@wis-salzgitter.de, (05341) 9009915; Juliane Stockhammer, juliane.stockhammer@wis-salzgitter.de, (05341) 9009920;

- für den Einzelhandel: Anna Jantos, anna.jantos@wis-salzgitter.de, (05341) 9009935;

- für Tourismus und Gastronomie: Nicole Lüdicke, nicole.luedicke@wis-salzgitter.de, (05341) 9009950.

- Eine stets aktuelle Übersicht der finanziellen Hilfen bietet die WIS auch unter www.wis-salzgitter.de/corona.