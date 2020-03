Salzgitters befremdliche Ratssitzung

Kontaktbeschränkung hin oder her: Die Sitzung des Stadtrates Salzgitter wurde am Dienstag abgehalten. Wenn auch in aller Kürze, wenn auch zeitlich begrenzt auf 30 Minuten – es wurden am Ende 23 Minuten – wenn auch beschränkt auf zwölf statt der einst geplanten 42 Tagesordnungspunkte, wenn auch mit deutlich weniger Ratsmitgliedern als üblich. Immerhin fand sich eine einfache Mehrheit zusammen. Sicher wurde auch über einige Punkte abgestimmt, bei denen es um durchaus wichtige Fragen wie den Neubau von Kitas ging. Und dennoch – auch wenn andernorts Parlamente angesichts der Corona-Pandemie ebenso bis auf weiteres noch ein letztes Mal tagten – stellt sich mir die Frage nach der Signalwirkung: Muss es in diesen Tagen, in denen Bundespräsident und Bundeskanzlerin die Menschen auffordern, dringend zuhause zu bleiben, Präsenzsitzungen kommunaler Parlamente geben?

Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel bezeichnet die Ratssitzung in dieser Woche in einer Mitteilung als „großartige Gemeinschaftsleistung und demokratische Meisterleistung“, gar als „historisch“. Ich fand diese Ratssitzung eher befremdlich. Wenn auch nicht gleich als historisch, so hätte ich es zumindest als besonders gewertet, hätte sich eine Lösung finden lassen, auf die derzeit viele Politiker verfallen: die Digital-Konferenz. Auch wenn es dafür möglicherweise besonderer rechtlicher Voraussetzungen bedürfte. Bürger in weiten Teilen des wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Lebens beweisen zwangsläufig seit geraumer Zeit, dass Online-Konferenzen eine Lösung sind – zumal niemand weiß, wie lange uns das Corona-Virus noch beschäftigen wird.

Was die Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Corona angeht, hat die Stadtverwaltung noch Luft nach oben. Während in Braunschweig sehr offensiv mit der Thematik umgegangen wird, Oberbürgermeister Ulrich Markurth sich unter anderem etwa mit Videobotschaften an die Bürger wendet, herrscht in Salzgitter Zurückhaltung. Gibt es einen offiziellen Krisenstab? Wenn ja, wer gehört dazu? Gibt es einen Notfallplan, wenn ja, was sieht dieser vor? Wie viele Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne? Zu letzterer Frage wurde anfangs noch seitens der Verwaltung Auskunft gegeben, aktuell wird in Salzgitter lediglich noch über die Zahl der bestätigten Corona-Fälle berichtet. Doch gerade eine Zahl wie die über Menschen in Quarantäne hat eine besondere Aussagekraft. Sie ließe hoffentlich die wenigen letzten, aber bei der Eindämmung des Virus doch entscheidenden Bürger ins Nachdenken kommen, die sich trotz Kontaktbeschränkung mit mehr als zwei Personen etwa zu einem Grillfest in Lebenstedt treffen. Wir bleiben für Sie dran und werden in den nächsten Tagen hoffentlich viele offene Fragen beantworten können.

Unterdessen ist an dieser Stelle auch und gerade ein Platz einzuräumen für das erste Todesopfer, das das Corona-Virus in Salzgitter forderte: Den Angehörigen gilt mein aufrichtiges Beileid.