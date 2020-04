Supermarkt eröffnet wohl erst im Herbst

Die Bauarbeiten für die beiden stadtbildprägenden Großprojekte, die Investor Helmut de Jong bis zum Herbst an der Chemnitzer Straße umsetzen will, laufen auch in Corona-Zeiten nahezu ungehindert weiter. Die auferlegten Sicherheitsabstände würden auch auf den Baustellen eingehalten, Mundschutz sei angesichts weniger Arbeiter derzeit nicht erforderlich, sagte de Jong unserer Zeitung am Mittwoch. „Es läuft alles gut“, bilanzierte er....