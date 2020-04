Ein Konzert Corona zum Trotz

In der Seniorenresidenz am Greifpark wurde im Freien musiziert, sogar auf den Balkonen standen die Zuhörer.

Salzgitter-Bad. In der Seniorenresidenz am Greifpark wurden Frühlingslieder gesungen

Gerade für Ältere ist die Corona-Zeit eine sehr einsame. Das haben die Beschäftigten in der Seniorenresidenz am Greifpark nicht nur gesagt bekommen, sondern auch gesehen: Als Angehörige nur durch die Glasscheibe ihren betagten Verwandten dort nur zuwinken durften. Steffi Klimsa vom Café am Greifpark hatte dann die Idee, ein kleines Konzert zu veranstalten.

Und alle haben mitgezogen, so dass solch eine Sonderaktion auch stattfinden konnte – sogar der Wettergott, zu dem Einrichtungsleiterin Birgit Brendes einen ganz eigenen Draht hat. Drei Musiker wurden gefunden, die auch zum Teil zu Weihnachten für Musik in dem Seniorenheim spielen, und auch das Gesundheitsamt wurde zu Rate gezogen.

Im korrekten Abstand – eine Mitarbeiterin war mit dem Zollstock unterwegs, verriet Brendes –, saßen die Bewohner im Freien, standen auf den Balkonen, sahen aus dem Fenster. Schon zuvor hatten sie Liederblätter bekommen, damit sie auch mitsingen konnten. Rund eine Stunde lang wurde so der sich von seiner schönsten Seite zeigende Frühling besungen, und auch, als die Musiker schon gegangen waren, sangen einige noch weiter.