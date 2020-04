Foto: pxhere / oh

Salzgitter-Bad. Bei einem Einsatz auf einem Supermarkt-Parkplatz auf der Straße An der Erzbahn ist am Donnerstag vor Ostern ein Polizist verletzt worden.

33-Jähriger greift auf Parkplatz in Salzgitter Polizisten an

Das teilte die Polizei Salzgitter am Mittwoch mit. Eine Zeugin hatte demnach gegen 14.30 Uhr die Polizei gerufen, da ihr eine Person aufgefallen sei, die schreiend und nach ihren Worten halbnackt über den Parkplatz laufe. Dies habe sich dann an Ort und Stelle auch bestätigt, so die Polizei.

Nachdem die Beamten den Mann angesprochen hätten, habe der lautstark geschrien und sei in Richtung der Polizisten gerannt. Er „Der Mann begann unvermittelt auf einen Polizeibeamten einzuschlagen“, teilt die Polizei mit. Der sei im Gesicht verletzt worden.

Im Anschluss habe der Mann auch auf den zweiten eingreifenden Polizisten eingeschlagen, bevor er schließlich geflüchtet sei. Die Polizei habe ihn kurz darauf aber wieder aufgegriffen und versucht, ihm Handfesseln anzulegen.

Auch dabei habe er wieder massiven Widerstand geleistet und „konnte nur schwer zu Boden gebracht werden“, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Auch habe er wiederum versucht, nach den Polizisten zu treten.

Lobend erwähnt werden zwei Passanten, die eingegriffen und die Polizeibeamten unterstützt hätten. Dafür bedankt sich die Polizei ausdrücklich. Es sei schließlich gelungen, dem 33-Jährigen die Handfessel anzulegen.

Auffällig gewesen seien zudem mehrere Schaulustige am Ort des Geschehens, die den Einsatz beobachtet und zum Teil sogar gefilmt hätten.

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich der Mann zum Tatzeitpunkt in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe. Zwecks Begutachtung sei er in ein Krankenhaus gebracht worden, heißt es abschließend.