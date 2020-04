Wann wachsen sie denn?

Kinder bei Laune zu halten ist ja ein Kunststück für sich. Zumal ja selbst Spielplätze geschlossen haben. Für unsere dreijährigen Zwillinge eine mittlere Katastrophe. Und so ungerecht! „Aber wieso denn?“ fragt einer der beiden regelmäßig, wenn wir am mit Flatterband abgesperrten Spielplatz vorbeigehen, auf dem niemand zu sehen ist. Ja, aber wieso denn? Dass einem Dreijährigen zu erklären, ist nicht gerade ein Kinderspiel. Also müssen Alternativen her, etwas, dass zumindest kurzfristig den so heiß geliebten Spielplatz zu ersetzen vermag. Da Frühlingszeit ja Pflanzzeit ist, haben wir kurzerhand eine Dose mit Sämereien für eine Bienenwiese genommen, einen Sack Blumenerde dazu und mehrere Pflanzgefäße befüllt. Um 15 Uhr waren wir fertig und haben gegossen. Um 17 Uhr teilte mir einer meiner Söhne mit: „Papa, wächst nicht.“ Um 18 Uhr sagte er mir: „Papa, Bienen kommen nicht.“ Ich denke, beim nächsten Mal, wenn der ausgefallene Spielplatzbesuch kompensiert werden muss, backen wir Kuchen...

