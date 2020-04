Der Zwischenfall ereignete sich an der Schwerdtfegerstraße..

Unbekannter zündet Hecke in Bleckenstedt an

Die Polizei Salzgitter ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte ein Unbekannter am Mittwochabend kurz nach 20.30 Uhr an der Schwerdtfegerstraße eine bis zu einem Wohnhaus reichende Hecke angezündet und so einen Schaden von mindestens 1000 Euro verursacht, heißt es im Polizeibericht.

Autofahrer entdeckt Flammen

Ein Autofahrer hatte den Brand entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert, so Polizeisprecher Matthias Pintak. Die Feuerwehr habe das Feuer gelöscht, die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Hinweise: (05341) 18970.