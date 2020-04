117 Salzgitteraner an Covid erkrankt

In Salzgitter gibt es aktuell 117 bestätigte Fälle (keine Neuinfektion) der Corona-Infektion, meldet die Stadt. 76 Personen (+11) sind mittlerweile nicht mehr infektiös und genesen. Es gab fünf Todesfälle nach einer Covid-19-Infektion. 264 (-19) Personen befinden sich aktuell in angeordneter häuslicher Quarantäne. Für 753 Personen (+50) wurde die häusliche Quarantäne mittlerweile wieder aufgehoben. Oberbürgermeister Frank Klingebiel hat am Dienstag in einer Erklärung keine Mundschutzpflicht verfügt, stattdessen appellierte er an die Salzgitteraner nachdrücklich, andere durch Mund-/Nasenschutz zu schützen.

