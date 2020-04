Salzgitters OB empfiehlt Maske für Schutz der Mitmenschen

Salzgitter. Oberbürgermeister Frank Klingebiel hat sich am Dienstag mit einem Appell an die Salzgitteraner gerichtet. Er bittet um verantwortliches Handeln.

Alle Salzgitteraner sollten „gerade in diesen entscheidenden Tagen und Wochen Verantwortung für sich und andere übernehmen“. Seit Montag seien wieder zahlreiche Geschäfte geöffnet, so komme man sich zwangsläufig in geschlossenen Räumen näher. „Schützen Sie andere und tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz! Das sollte aus meiner Sicht keine verpflichtende Regelung sein, die kontrolliert wird, sondern eine freiwillige Maßnahme, um unsere Mitmenschen zu schützen“, wird er in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Im Personennahverkehr, beim Einkaufen oder dem Aufsuchen von Behörden, überhaupt beim Aufenthalt in geschlossenen Räumen und überall dort, wo die Abstandsregelung nicht eingehalten werden könne, sei das Tragen einer Alltagsmaske sinnvoll. Sie sei „eine textile Barriere, die infektiöse Tröpfchen, die zum Beispiel beim Sprechen, Husten oder Niesen ausgestoßen werden, abfängt“. Damit schütze eine solche Maske nicht den Träger, sondern Personen, die sich in der Nähe aufhielten. Sie sei eine Ergänzung zu den vorgeschriebenen Abstandsregeln.

„Auch wenn wir heute keine weitere Neuinfektion zu verzeichnen haben, gibt es noch keine Entwarnung und es bei einer Empfehlung zu belassen, ist nach heutiger Einschätzung angemessen.“ Die nächsten Tage würden zeigen, ob in diesem Punkt verpflichtend nachgesteuert werden müsse. Dies sei abhängig von Infektionszahlen und dem Verhalten der Salzgitteraner sowie dem weiteren Geschehen in Niedersachsen.

