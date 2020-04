Zahlen Salzgitters Mieter ihre Mieten?

Die Corona-Krise hat zahlreiche Mieter zur wochenlangen Schließung ihrer Ladengeschäfte gezwungen. Die wirtschaftlichen Folgen sind teils verheerend. Auch in Salzgitter haben einige gewerbliche Mieter deshalb ihren Vermieter um Mietminderungen gebeten. Mit Erfolg? Nicht in jedem Fall. Das zeigt eine Befragung.Immerhin: Viele Ladenbesitzer atmen seit Wochenbeginn auf, sie dürfen ihre Geschäfte unter bestimmten Hygiene- und Abstandsregelungen wieder für ihre Kunden öffnen. Klar wird indes, dass die Schließungen große Löcher in die Kassen gerissen haben. Ruth Hoffmann, Inhaberin von „Miriam Moden“ in den Blumentriften in Lebenstedt, sagt: „Wir haben vier dicke Wochen unseres Frühjahrsgeschäfts verloren.“

Viele Einzelhändler in Salzgitter baten in der Corona-Krise um Aufschub oder Aussetzen der Ladenmieten. „Ich weiß von einigen Ladenbesitzern, die ihre Vermieter angesprochen haben“, sagt Jürgen Neumann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft CityLebenstedt. Die Resonanz der Vermieter, deren Entgegenkommen, deren Angebote fairer Lösungen seien „eher verhalten“ ausgefallen, sagt Neumann. „Ich habe von keinem Mieter Hurra-Rufe gehört, dass ihm sein Vermieter etwas erlassen hätte. Es wäre schön gewesen, wenn da mehr gekommen wäre. 20 Prozent Mietnachlässe würden vielen Ladenbesitzern schon reichen.“ Seiner Frau Claudia etwa, die in Lebenstedt ein Dessous- und Nachtwäsche-Geschäft betreibt, sei von ihrem Vermieter trotz Nachfrage keine Miete erlassen worden. „Ihr wurde angeboten, die Miete zu stunden. Drei Monate lang, jeweils 50 Prozent“, erzählt Jürgen Neumann. „Aber was bringt das? Das Geld muss danach zurückgezahlt werden.“

So denken wohl viele Ladeninhaber, die sich deshalb durch die Krise kämpfen und ihre Mieten trotz wochenlang geschlossener Geschäfte fristgerecht zahlen. Ruth Hoffmann sagt: „Wir zahlen unsere Miete weiterhin voll an den Vermieter. Stundungen bringen nichts.“ Auch Verhandlungen seien wenig erfolgversprechend, weiß Ruth Hoffmann. „Unsere Vermieter sind Privatleute aus Berlin. Für die sind die Geschäfte in Salzgitter eine Kapitalanlage, ihre Altersversorgung.“

Solidarität gegenüber dem Vermieter sei ihm wichtig, sagt Heinz Strauß, Inhaber des Werkzeug- und Eisenwaren-Geschäfts Bergenroth in Salzgitter-Bad. „Die Miete nicht zu zahlen könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren“, betont der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad. Dass Ladenbesitzer im Süden der Stadt Mieten gekürzt oder gestundet hätten, sei ihm noch nicht zu Ohren gekommen. „Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir viele inhabergeführte Geschäfte haben, die sich in Eigentumshäusern befinden.“

Eng dürfte es dagegen in den kommenden Wochen für einige Wohnungsmieter werden. Die Auswirkungen der Pandemie wie Gehaltsausfälle, Einkommensverluste oder Kurzarbeitergeld schlagen mit Verzögerung durch. Belastbare Aussagen für sein Unternehmen zu Mietzahlungen könnten deshalb wohl erst mit Ablauf des Aprils getroffen werden, sagt Günter Ott, Sprecher der TAG Immobilien AG, die in Salzgitter 8800 Mietwohnungen betreut. „Im März haben viele noch ihre vollen Gehälter bekommen. Ich schließe nicht aus, dass sich die Situation im kommenden Monat ändert.“ Eine Handvoll Mieter sei bereits im April bei den Mietzahlungen in die Bredouille geraten. „Wir haben aber jedem individuelle Lösungen angeboten“, so Ott. Soll heißen: „Wir strecken die Zahlungen bis Ende des Jahres.“

Wohnbau-Geschäftsführer Jens Bischoff wirbt bei Mietern, die nachweislich wegen der Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten geraten, sich an die Wohnbau-Ansprechpartner zu wenden. „Wir suchen dann mit dem Mieter nach Lösungen.“ Im April seien neun Privatmieter und ein gewerblicher Mieter an das Unternehmen herangetreten und hätten um Mietstundungen gebeten. „In Gänze sprechen wir von rund 4000 Euro“, so Bischoff. Ob im kommenden Monat womöglich mehr Mieter in die Kostenklemme geraten? „Ich hoffe nicht“, sagt der Wohnbau-Chef. „Aber niemand kann in die Glaskugel schauen.“

