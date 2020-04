Glasfaser verlängert Anmeldefrist für sechs Salzgitteraner Orte

Glasfaser-Technik soll auch in Orten Salzgitters verlegt werden.

Nachdem die erforderliche Vertragsquote von mindestens 40 Prozent der Haushalte im ersten Anlauf seit dem 25. Januar verpasst wurde, geht es jetzt in die Verlängerung. So heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Glasfaser GmbH.

„Bleckenstedt, Engelnstedt, Lichtenberg, Salder, Sauingen und Üfingen sind wichtige Ausbauregionen für Deutsche Glasfaser“, wird Projektmanager Christof Milek zitiert. „Und so schnell geben wir nicht auf.“

Daher habe die Deutsche Glasfaser beschlossen, die Nachfragebündelung bis 6. Juni zu verlängern. Bislang unentschlossene Bürger könnten sich online sowie telefonisch unter (02861) 8133410 beraten lassen und Verträge abschließen. Wer bis 30. April abschließe, so heißt es weiter, profitiere von einer zeitlich begrenzten Sonderaktion und spare die Anschlussgebühr in Höhe von knapp 70 Euro. Damit wolle das Unternehmen versuchen, die fehlenden Unterschriften einzuholen.

Aktuell, so macht Milek auf Nachfrage unserer Zeitung deutlich, fehlten noch 7 Prozent der erforderlichen Haushalte, um die Vertragsquote von 40 Prozent zu erreichen.

Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.