Kultursommer bis Drachenboot: In Salzgitter fällt alles aus

Letztlich war es nur eine Frage der Zeit, bis auch die letzten für die kommenden Monate geplanten Großveranstaltungen in Salzgitter wegen der Corona-Pandemie abgesagt würden. Unter anderem trifft es das für den Mai geplante 40. Museumsfest auf Schloss Salder sowie den für Ende Juli bis Anfang August geplanten Kultursommer: Diese beiden Kulturveranstaltungen sind für dieses Jahr ersatzlos gestrichen. Doch die Stadt Salzgitter geht noch einen Schritt weiter: Alle städtischen Veranstaltungen sind bis zum 31. August abgesagt, unabhängig von der Teilnehmerzahl.

Laut Verordnung des Landes Niedersachsen, die vor wenigen Tagen Gültigkeit erlangte, sind bis zum 31. August alle Zusammenkünfte mit 1000 oder mehr Teilnehmern verboten. „Für uns stellte sich aber die Frage“, sagte die städtische Pressesprecherin Simone Kessner im Gespräch mit unserer Zeitung, „kann man kleinere Veranstaltungen verantwortungsvoll durchführen?“

corona in salzgitter und umland – was sie jetzt wissen müssenIm Krisenstab der Stadt habe man sich ausgetauscht und entschieden, konsequent alle Veranstaltungen bis zum 31. August abzusagen. „So gibt es Planungssicherheit für alle Beteiligten. Und unklare Lagen sind der Bevölkerung auch nicht zu vermitteln“, so Kessner. Oberbürgermeister Frank Klingebiel lässt sich in einer städtischen Mitteilung mit den Worten zitieren: „Mir blutet das Herz.“ Aber die nun gefällte Entscheidung sei verantwortungsvoll, konsequent und alternativlos. Letztendlich, so Kessner, gehe der Gesundheitsschutz vor.

Der Publikumsmagnet Drachenboot-Cup fällt 2020 ins Wasser. Foto: Archiv / Elke Kräwer

Betroffen von den Absagen sind nicht nur kulturelle Ereignisse, sondern etwa auch Veranstaltungen des Literatur- und Seniorenbüros. Die städtischen Gesellschaften Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter (WIS) sowie die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter (BSF) vertreten dieselbe Linie, so Kessner. Konkret bedeutet das: Das bereits verschobene Fackelschwimmen und der Drachenboot-Cup – beides von der BSF organisiert – fallen ins Wasser.

Für geplante Ereignisse nicht-städtischer Veranstalter gelten die landesweit bestehenden Regelungen. Kessner sagt jedoch: „Unser Appell lautet: Orientiert euch doch bitte an unserer Empfehlung.“ Und die lautet: Im Zweifelsfall absagen.