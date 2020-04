Corona-Regeln: 57 Ordnungswidrigkeitsverfahren in Salzgitter

Am Wochenende seien vor allem in Parks und am Salzgittersee, aber auch auf Wochenmärkten in Salzgitter Bad und Lebenstedt, viele Menschen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit (Archivbild).

Salzgitter. Am Wochenende waren vor allem in Parks und am Salzgittersee, aber auch auf Wochenmärkten in Salzgitter Bad und Lebenstedt, viele Menschen unterwegs.

Das gute Wetter – und die bevorstehenden Lockerungen der Beschränkungen in der Corona-Krise – haben in Salzgitter mehr Menschen in die Stadt gelockt. Am Wochenende seien vor allem in Parks und am Salzgittersee, aber auch auf Wochenmärkten in Salzgitter Bad und Lebenstedt, viele Menschen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Corona-Verfügungen: 57 Ordnungswidrigkeitsverfahren in Salzgitter

Immer wieder hätten Gruppen gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Salzgitter zur Eindämmung der Pandemie verstoßen, 57 Ordnungswidrigkeitsverfahren seien eingeleitet worden. Bei Verstößen könnten Bußgelder ab 150 Euro verhängt werden.

