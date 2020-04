Am frühen Dienstagmorgen war das SEK in Salzgitter im Einsatz.

Lebenstedt. Die Polizei konnte am Dienstagmorgen nicht ausschließen, dass der Mann Brandbeschleuniger bei sich hat und diesen entzündet.

SEK-Einsatz: Mann randaliert in Lebenstedt

Gegen 7:10 Uhr konnte ein in der Nacht gegen 2 Uhr begonnener SEK-Einsatz in Salzgitter beendet werden. Ein Mann hatte sich in seiner Wohnung verschanzt und durch lautes randalieren auf sich aufmerksam gemacht. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann Brandbeschleuniger wie Benzin oder ähnliches bei sich hat und diesen entzündet. Eine speziell geschulte Gesprächseinheit der Polizeidirektion Braunschweig führte die Verhandlungen mit dem Mann.

SEK-Einsatz in Salzgitter: Polizei überprüft Wohnung des Mannes

Einsatzort war der Meerweg/am Ostertal in Salzgitter Lebenstedt. Rettungs- und Einsatzkräfte rücken gegen 7.30 Uhr nach und nach ab, Kräfte der Polizei überprüfen noch die Wohnung des Mannes. Ob sich weitere Personen in der Wohnung aufgehalten haben, ist derzeit noch nicht bekannt.

