Unbekannte demolieren in Salzgitter gleich mehrere Autos

So stellten die Beamten am Galgenberg in Gebhardshagen lange Kratzer an einem Mercedes fest. Die Tat hatte sich in der Nacht zu Montag ereignet. Am vergangenen Sonntag wurde zwischen Mitternacht und 16 Uhr zudem in Salzgitter-Bad, Heinrich-von-Stephan-Straße, der Spiegel eines VW sowie der Lack des Wagens beschädigt. Der Schaden in diesem Fall beträgt laut Polizeibericht etwa 200 Euro. Ebenfalls in Salzgitter-Bad wurde zwischen Samstag und Montag in der Hagenstraße der Außenspiegel eines Citroen demoliert. Schaden in diesem Fall: 150 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.