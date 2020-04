Videodreh in Salzgitter mit kleinen Hindernissen

Salzgitter-Bad.

Tag 31: Hühnerstall

Frauenpower an die Maschinen! Der Hühnerstall soll nun fertig werden. Nach einem kurzen Baumarktbesuch haben wir nun eine Stichsäge, einen viel zu teuren Akkubohrschrauber und meterlange Bretter plus diverses anderes Bauzeug im Auto. Aufgrund Corona gab es keinerlei Beratung und auch keinen Holzzuschnitt. Das kann doch alleine auch nicht so schwer sein, denke ich. Zuhause – ich habe die Kinder vorm Fernseher befreit – laden wir die Maschinen aus und suchen die Bits. Nicht im Lieferumfang enthalten. Die Kinder werden abermals vorm Fernseher geparkt. Also nochmal zurück. Wieder im Garten zurück, findet der Achtjährige in unserem verwaisten Gartenhaus einen topmodernen Bitkasten. Die erste Schraube fliegt mir zum vierten Mal vom Schrauber. Die Spanplatte wird dem Achtjährigen jetzt auch zu schwer. Er ächzt. Ich lache. Aaahh, jetzt kenne ich auch den Linkslauf der Maschine. Ahh, auu! Jetzt weiß ich auch, dass die Schrauben glühend heiß werden. Wir sägen, bohren, schrauben. Meine erste Stalltür. Ich bin stolz. Die Kinder haben mittlerweile die Baustelle verlassen. Schon seit Stunden. Es dämmert. Ich gucke auf die Uhr und erschrecke. Jetzt sollte ich endlich das Fleisch auf den Grill werfen...

Tag 32: Filmproduktion

In der WhatsApp-Gruppe werden Kindervideos für die Erzieherinnen gesammelt. Da ich einst mal Film- und Fernsehproduktion lernte, habe ich hohe Ansprüche an unser Video. Ich male mir schon einen schnellen Schnittwechsel der einzelnen Kinderköpfe mit aufregendem Trailer, auf Musiktakt geschnittenen Sequenzen und einem langem Abspann aus. Unser Beitrag soll spektakulär werden. Beim Frühstück präsentiere ich meinen drei Darstellern das Drehbuch. Der Hauptdarsteller, das eigentliche Kindergartenkind, mäkelt schon an der Requisite rum. „Nein Mama, Perücke und Bart trage ich nicht.“ Mist. Ich animiere alle, ein eigenes Kostüm zu suchen. Unterdessen mache ich die Technik klar. Drehbeginn. Auf der Sonnenterrasse steht ein Kindergartenstuhl, darauf der Fünfjährige mit einer großen Sonnenbrille – Exklusivinterview. Er sieht bisschen aus wie eine Stubenfliege. Unsere Quasselstrippe beantwortet meine Fragen gekonnt eloquent. Die Hintergrundgeräusche des großen Bruders im Spielhaus ignorieren wir professionell. Eine kleine Kinderhand schiebt sich zwischen Objektiv und Hauptdarsteller. Der Störer bekommt einen bösen Blick von der Aufnahmeleitung. Nach drei Minuten: „Ich vermisse Euch! Bis bald!“ Schnitt. Szenenwechsel. Nun sollen alle Kinder drauf, denn jeder war in der Obhut der Erzieherinnen. Drei Stühle stehen nun nebeneinander. Die Stubenfliege trägt eine Pilotenbrille und Cap. In der Mitte sitzt der Achtjährige (mit Mundschutz, Sonnenbrille und Zorrohut) neben dem zweiten Zwilling (mit Cowboyhut, Klebebart und Warnweste). Top Bildaufbau. Und Action. Der medienroutinierte Pilot beginnt und stellt seinen Nachbarn vor. Der fühlt sich falsch dargestellt und angegriffen. Handgemenge. Der Pilot schnappt nach Luft und die Mundwinkel gehen nach unten. Die Stimmung kippt. Einen Schauspielerausfall können wir uns nicht leisten. Ich beruhige, motiviere, wieder das Szenenbild zu betreten. Am besten mit Ritterhelm, da sieht man die roten Augen nicht so. „Nein, nein, zu sagen brauchst du auch nichts mehr, dich habe ich schon im Kasten“, predige ich. Die Stühle werden weiter auseinander gerückt. Cowboy und Zorro geben einsilbige Antworten. Der Ritter hängt teilnahmslos im Stuhl. Der Spannungsbogen geht nicht auf. Stühle rutschen wieder zusammen. Klappe – die Fünfte. Meine Fragen (Was vermisst ihr? Was macht ihr in der Coronazeit?) werden mehr oder weniger ausführlich beantwortet (Die Spielecke. Meine Freunde. Wir spielen und bauen einen Hühnerstall). Teilweise muss ich mich beherrschen, die Kamera vor Kichern still zu halten. Cut. Die Darsteller verlassen fluchtartig die Bühne. Das Video wird abgeschickt. Die Out-Takes hebe ich mir für ihre Hochzeiten auf...