Lebenstedt. In vier Fällen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Einrichtungen und durchsuchten dort Räume nach Diebesgut.

Unbekannte brechen in Salzgitter in vier Einrichtungen ein

Betroffen waren nach Polizeiangaben an der Goethestraße eine Betreuungseinrichtung für Kinder, eine Begegnungsstätte sowie ein Schulkomplex. Die Einbrüche ereigneten sich hier am Mittwoch zwischen 1 und 3.20 Uhr. Gesamtschaden: etwa 8150 Euro. Der vierte Einbruch betraf ebenfalls eine Betreuungseinrichtung für Kinder, diesmal an der Swindonstraße. Tatzeit: zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr. Schaden: zirka

300 Euro. Zeugenhinweise: (05341) 18970.