Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangeben am Lauenburger Weg im Zeitraum zwischen dem 5. Mai, 13 Uhr, und dem 9. Mai, 20 Uhr, einen geparkten VW Golf zerkratzt. Es entstand hierdurch ein Schaden von mindestens 700 Euro, heißt es in der Mitteilung. Zeugenhinweise an die Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250.

