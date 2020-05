Ein Einsatz mit „C“

Wenn Salzgitteraner Rettungskräfte zu einem Großeinsatz ausrücken, ist erst einmal mit relativ großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Angelegenheit nicht mit dem C-Wort zu tun hat. Tatsächlich handelte es sich in Salzgitter-Bad auch nicht um einen Corona-Einsatz. Stattdessen war Co2 der Auslöser. Irgendwie also schon wieder ein C-Thema, das seinen Weg in die Berichterstattung gefunden hat. Glücklicherweise ist es nur bei einem großen Knall und einer beschädigten Kühlanlage geblieben. Und obwohl deutlich mehr als 100 Menschen im Markt zum Einkaufen unterwegs waren, ist keine Panik ausgebrochen, alles lief sehr gesittet ab. Der Einsatzleiter hatte viele lobende Worte für die Marktleitung übrig. Es sei „sehr vorbildlich“ reagiert worden, stellte Simon Rebell von der Berufsfeuerwehr fest. Und das ist doch einmal eine gute Nachricht. Oder um ein C-Wort zu bemühen: Chapeau! Hut ab für die besonnen Marktmitarbeiter und die Kunden.

