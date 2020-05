Radfahrer fährt in Salzgitter Schlangenlinien und stürzt

Zwei alkoholisierte Radfahrer hat die Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht zu Sonntag ermittelt – gegen 22 Uhr in der Neißestraße einen 66-Jährigen, der Schlangenlinien fuhr und stürzte. Der Alkoholtest habe 2,08 Promille ergeben. Gegen 0.40 Uhr sei ein 31-Jähriger in der Kampstraße kontrolliert worden. 2,84 Promille habe der Test ergeben. Beiden Männern seien Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Strafanzeigen aufgenommen worden.

Mehr 3000 Euro geschätzter Schaden

Nach einer Unfallflucht am Thieder Maangarten am Samstag um 14.25 Uhr ermittelt die Polizei. Ein bislang unbekannter Fahrer sei mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Auto gestoßen, das auf ein geparktes Kleinkraftrad geschoben worden sei. Hinweise auf das Kennzeichen des Unfallautos lägen vor. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 3000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bei der Polizei unter (05341) 941730.

Betäubungsmittel gefunden

Beamte der Polizei kontrollierten laut Mitteilung auf der Storm- und der Neißestraße am Samstagmittag zwei E-Roller-Fahrer, die ohne den erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs waren. Einer sei ein amtsbekannter 32-jähriger Salzgitteraner gewesen, bei dem zudem geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden worden seien. Zwei Strafverfahren seien die Folge. Ein Verfahren laufe nun auch gegen den zweiten, 29-jährigen Fahrer aus Salzgitter.