1,66 Promille – Polizei stoppt Autofahrer in Lebenstedt

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Samstag gegen 4.30 Uhr auf der Chemnitzer Straße einen 42-jährigen Kleintransporterfahrer angehalten. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest führte zu dem Wert 1,66. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. In beiden Fällen wurde eine Strafanzeige gefertigt. red

