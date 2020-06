Radfahrer zerkratzt in Salzgitter geparktes Auto

Salder. Ein Auto hat ein Unbekannter am Wochenende in Salder beschädigt. Um den Schaden hat er sich nicht gekümmert – die Polizei fahndet jetzt nach ihm.

Einen Radfahrer, der ein Auto beschädigt hat, sucht die Polizei. In der Zeit von Samstag, 30. Mai, 2 Uhr, bis Sonntag, 31. Mai, 12 Uhr, habe der Unbekannte die rechte Seite eines zum Parken im Felsweg in Salzgitter zum Parken abgestellten weißen 1er-BMW touchiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anschließend sei der Radfahrer weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro zu kümmern. Hinweise: (05341) 1897-0. red