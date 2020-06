„Klimawandel ist in Salzgitter überall erkennbar“

In einer kürzlich vom Ökostromversorger Lichtblick aufgegeben repräsentativen Meinungsumfrage zeigte sich, dass trotz des Coronavirus der Klimawandel immer noch eine hohe Priorität für die Bürger der Bundesrepublik hat. Aber woran genau lässt sich der Klimawandel erkennen und welche Veränderungen finden in der Region um Salzgitter statt? Diese Fragen stellte unsere Zeitung Experten des Naturschutzbundes (Nabu) Salzgitter und der Kreisgruppe des Umwelt- und Naturschutzverbandes BUND.

Walter Wimmer. Foto: Privat

„Besonders auffällig ist das Auftreten neuer Arten von Insekten aus dem Mittelmeerraum“, erklärt Walter Wimmer, Betriebsstellenleiter-Süd beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz und Mitverantwortlicher für Umweltbildung beim Nabu Salzgitter. Viele dieser Arten sind laut Wimmer früher in der Region um Salzgitter aufgetreten, konnten den Winter allerdings nicht überstehen. In den vergangenen Jahren überwinterten immer mehr Arten.

Ein Beispiel dafür sei der Wanderfalter Admiral aus Nordafrika. Wimmer meint: „Der Admiral war bei uns meistens erst gegen Mai bis Juni aufzufinden. Seit einigen Jahren sieht man ihn draußen aber schon im März. Da kann er unmöglich aus Nordafrika gekommen sein.“ Auch Insekten wie die knallrote Feuerlibelle, die Streifenwanze oder der kolibriähnliche Schmetterling Taubenschwänzchen seien mittlerweile in Salzgitter zu finden.

Als Betreiberin einer Wildbienenherberge kennt sich die Kreisgruppe Salzgitter des BUND besonders mit Honigbienen aus. Laut der Homepage der Kreisgruppe ist für das Verschwinden von Wildbienen vor allem die intensive Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen verantwortlich. Dadurch sinke die Artenvielfalt vieler Landschaften. Daraus folge ein fehlendes Futterangebot an Blüten im Frühjahr, Sommer und Herbst und die Bienen würden verhungern.

Besonders auffällig seien laut Wimmer außerdem ungewöhnliche Wetterveränderungen wie Dürre oder Starkregen. Daraus resultierende Probleme, wie Hochwasser, hätten ebenfalls in unserer Region einen großen Einfluss auf die Umwelt. „Gerade die Innerste war in den vergangenen Jahren viel überflutet“, erinnert Wimmer. Ein allgemein wärmeres Klima spielt auch in Salzgitter eine Rolle für Langstrecken-Zugvögel, die im warmfeuchten Klima Westafrikas überwintern. Ein Beispiel dafür ist das Verhältnis des Zugvogels Trauerschnäpper und der heimischen Kohlmeise. Wimmer erläutert: „Wenn das Frühjahr schneller beginnt, bekommt der Trauerschnäpper das in Westafrika ja nicht mit. Die heimische Kohlmeise kann allerdings sofort mit dem Brüten beginnen. Kehrt der Trauerschnäpper also nun zur gewohnten Zeit zurück in unsere Region, um zu brüten, findet er eine unvorteilhafte Situation vor. Brutstätten sind von Kohlmeisen besetzt, und Insektenraupen, die der Trauerschnäpper zum Füttern seiner Jungen verwendet, sind bereits zu groß. Der Zugvogel kommt schlicht zu spät.“

Viel weniger komme mittlerweile außerdem die Sumpfdotterblume vor, die vor allem auf Nasswiesen zu finden ist. Ihr Lebensraum werde neben den Klimaveränderungen durch landwirtschaftliche Entwässerung für beispielsweise den Maisanbau eingeschränkt.