Wer hat in der Nacht auf Samstag rund um eine Tankstelle in der Gustav-Hagemann-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht, fragt die Polizei.

Lebenstedt. Einbrecher stiegen in der Nacht auf Samstag in eine Tankstelle im Norden der Stadt ein. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen rund um den Einbruch in eine Tankstelle im Norden Salzgitters gemacht haben. Am Samstagmorgen, 6. Juni, gegen 2.30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Tankstellengebäude in der Gustav-Hagemann-Straße in Engelnstedt ein, heißt es in einer Mitteilung.

Gestohlen wurden Zigaretten.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (05341) 1897-0 zu melden. red/epw