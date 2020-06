Salzgitter-Bad: Autofahrerin rammt Haus

Glücklicherweise ohne Verletzte ging ein Unfall am Freitagnachmittag in Salzgitter-Bad aus. Der Polizei zufolge fuhr eine 80-jährige Fahrzeugführerin gegen 17 Uhr in der Schloenbachstraße mit ihrem Auto rückwärts in den Vorgarten und im weiteren Verlauf gegen die Hauswand ihres Nachbarn. Hierbei wurden Pflanzenkübel und die Hauswand beschädigt.

Die Frau und der vor dem Haus befindliche Nachbar blieben der Polizei zufolge unverletzt. Die Beamten nehmen an, dass die Fahrerin Gas- und Bremspedal bei ihrem mit einem Automatikgetriebe ausgestatteten Pkw verwechselte.

Den entstandene Sachschaden schätzten Polizisten vor Ort grob auf mindestens 10.000 Euro. Hauswand und Auto hätten „ordentlich etwas abbekommen“.