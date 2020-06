Salzgitter: Unfallflucht – trunkener Halter streitet alles ab

Die Polizei Salzgitter-Bad sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am Samstag gegen 17 Uhr kam ein männlicher Fahrzeugführer auf der Nord-Süd-Straße in Höhe der Abfahrt Vor der Burg/ Gebhardshagen in Fahrtrichtung Salzgitter Bad von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen, heißt es in einer Mitteilung.

