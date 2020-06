Sport darf – mit Abstand und besonderer Vorgaben – in Salzgitters Hallen wieder betrieben werden. Zuschauer bleiben verboten. (Symbolfoto)

Salzgitter. Sport darf – mit Abstand und besonderer Vorgaben – in Salzgitters Hallen wieder betrieben werden. Zuschauer bleiben verboten.

Sporthallen in Salzgitter sind ab Montag wieder geöffnet

Städtische Turn- und Sporthallen in Salzgitter öffnen am 8. Juni wieder für den Vereinssport. Das meldet die Stadtverwaltung. Der Beginn der Corona-Pandemie mit dem Lockdown der öffentlichen Einrichtungen am 13. März hatte gleichzeitig auch die Schließung aller städtischen Turn- und Sporthallen zur Folge.Nach der aktuell gültigen niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen können die städtischen Turn- und Sporthallen unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregelungen sowie sportartspezifischer Vorgaben der Landessportverbände wieder genutzt werden. Der Schulsportbetrieb ist allerdings weiterhin verboten.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Oberbürgermeister Frank Klingebiel: „Die Öffnung der städtischen Turn- und Sporthallen für den Vereinsbetrieb ist für mich eine dringende, zentrale und zugleich freudige Maßnahme. Denn der Sport gewährleistet neben der gesundheitlichen Prophylaxe gerade die in diesen Zeiten so wichtigen sozialen Kontakte.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH hat die Nutzungswünsche und Nutzungsbedingungen in der vergangenen Woche mit den Sportvereinen erörtert und festgelegt. Insbesondere gelte: Die Sportausübung in den städtischen Turn- und Sporthallen ist zulässig, wenn diese kontaktlos zwischen den beteiligten Personen erfolgt und jederzeit ein Abstand von mindestens 2 Metern von jeder Person eingehalten wird.

Zudem müssen geeignete Vorkehrungen zu Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, speziell in Bezug auf gemeinsam genutzte Sportgeräte, getroffen werden. Das Betreten der städtischen Turn- und Sporthallen durch Zuschauer ist bis auf weiteres untersagt.

Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Klingebiel appelliert an alle, „die Zeit ab 8. Juni in besonderer gegenseitiger Rücksichtnahme zu meistern“. Um die Vereine zu unterstützen, will er dem Rat der Stadt Salzgitter vorschlagen, vorübergehend auf die Erhebung der Hallennutzungsentgelte zu verzichten. „Die Ratsfraktionsvorsitzenden haben Ihre Unterstützung signalisiert“