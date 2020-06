Auto in Salzgitter überschlagt sich zweimal – Vier Verletzte

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in Salzgitter-Bad.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen ist es am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr auf der Nord-Süd-Straße zwischen Salzgitter-Bad und Gebhardshagen gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein BMW, der nach Norden unterwegs war, von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich zweimal und kam an einem Baum zum Stehen, teilt die Polizei mit. Der 23-jährige Fahrer aus Bremen sowie die 36- und 18-Jährigen Mitfahrer aus Salzgitter kamen vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, der 35-jährige Beifahrer aus Salzgitter konnte vor Ort nicht befragt werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Wagen stellte die Polizei nur noch Totalschaden fest. Während des Einsatzes wurde die Nord-Süd-Straße vollgesperrt. red