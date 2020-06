Salzgitter: 216 Fahrzeuge zu schnell auf der B 6 unterwegs

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von Tempo 70 auf der Bundesstraße 6 in Höhe

Hohenrode in Fahrtrichtung Goslar kontrollierte die Polizei am Dienstag von 7.10 bis 12.10 Uhr.

1255 Fahrzeuge passierten während dieses Zeitraums die Messstelle. Hiervon waren nach Angaben der Polizei 216 Fahrer schneller unterwegs als die erlaubten 70 km/h. 163 Fahrer erwartet ein Verwarngeld, gegen 53 Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hiervon haben elf Fahrer ein Fahrverbot zu erwarten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 117 km/h unterwegs war. Die Kontrollen werden fortgesetzt. red

