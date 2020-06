Abfallsortieranlage in Salzgitter-Watenstedt brennt

Es brennt in einer Abfallsortieranlage in Salzgitter Watenstedt.

Aus noch ungeklärter Ursache ist es in einer Abfallsortieranlage in Salzgitters Stadtteil Watenstedt in der Sudetenstraße zum Ausbruch eines Feuers gekommen. Altpapier und Kunststoff standen hier zwischenzeitlich in Vollbrand, wie Meik Heidotting, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter sagte.

Die Rauchwolken aus dem Industriegebiet waren weithin sichtbar.

Rauchschwaden zogen über das Industriegebiet. Foto: Jürgen Stricker

Alle Mitarbeiter sind in Sicherheit

Die Halle wird von innen und außen gelöscht. Die Feuerwehrleute mussten zwei Wasserversorgung aufbauen. Allein deshalb und weil bei einem solchen Brand Feuerwehrleute immer im Wechsel löschen müssen, waren neben Kräften der Berufsfeuerwehr der Wachen eins und zwei noch zahlreiche Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Lichtenberg, Lebenstedt, Immendorf, Watenstedt , Heerte und Thiede im Einsatz.

Alle Mitarbeiter des Unternehmens konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

