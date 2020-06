Salzgitter: Freispruch für Clan-Angehörige nach Angriff

Massive Polizeikräfte durchsuchten Ende August 2018 zehn Objekte in Salzgitter-Lebenstedt, Hildesheim und Hannover. Gesucht wurden Beweismittel in Zusammenhang mit einem schweren Raub sowie einer gefährlichen Körperverletzung. In einem der zugrundeliegenden Verfahren gab es nun einen Freispruch. (Archivfoto)