Das Land weist Salzgitter vier Schulsozialarbeiter zu. Nach Angaben des Landtagsabgeordneten Christoph Plett (CDU) werden zwei ab 2021 der Altstadt- und Wiesenschule sowie der Grundschule St. Michael zugewiesen. Außerdem werden schon 2020 die Sozialarbeiterstellen an der Hauptschule in Thiede und an der Emil-Langen-Realschule aufgestockt. Landesweit werden 126 neue Stellen für 2020 und 2021 geschaffen, 60 aufgestockt.