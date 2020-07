Salzgitter: Prozess gegen Ärztin wegen totem Kind beginnt heute

In der Nacht auf den 17. November 2017 suchten die Eltern des fünfjährigen Diyar die Notaufnahme der Helios-Klinik in Salzgitter-Lebenstedt auf. Kurz darauf starb er in seinem eigenen Bett. Vor dem Amtsgericht muss sich nun eine Ärztin verantworten. Untersuchte sie ihn nicht sorgfältig genug?