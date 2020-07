Oh Werder! Meine Nerven!

Ja, ich weiß, ich befinde mich im Eintracht-Land. Und ich weiß auch, dass es im Salzgitteraner Raum den ein oder anderen VfL Wolfsburg-Fan gibt. Gelegentlich offenbaren mir sogar Menschen, dass sie Anhänger eines Vereins aus Hannover seien...Ich jedenfalls, wie ich das schon mehrfach bekannt habe, bin Werder-Fan. Von Geburt an. Und den Verein wechselt ein echter Fan Zeit seines Lebens nicht. Wobei die Zeit meines Lebens ein wenig kürzer geworden sein könnte in der vergangenen Saison. Zumindest hat der SV Werder Bremen mir einige graue Haare beschert. Aber am Ende hat es mein Herzensclub doch noch einmal geschafft. Zwar sieglos in den beiden Relegationsspielen gegen Heidenheim. Aber dank der Auswärtstorregel eben doch erfolgreich. Das 2:2 hat meine Grün-Weißen noch einmal vor dem Sturz in Liga 2 gerettet. Auf eine solche Wackelpartie verzichte in der nächsten Saison allerdings gerne...

